Europei nuoto di fondo 2025 oggi in tv | orari venerdì 30 maggio programma streaming italiani in gara

Oggi è il giorno della verità per gli azzurri agli Europei di nuoto di fondo 2025! Dopo le emozionanti vittorie di Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri, l'Italia punta a brillare ancora nella nuova sfida della 3 km. Questo evento si inserisce in un trend crescente di attenzione verso le discipline acquatiche, che stanno conquistando sempre più tifosi. Non perdere l'occasione di seguire i nostri campioni in diretta!

La seconda giornata degli Europei 2025 nuoto di fondo è stata dominata dall’Italia. Il Bel Paese conquista i suoi primi ori della rassegna, con le fantastiche prestazioni di Ginevra Taddeucci e di Gregorio Paltrinieri nella 5 km. Non finiscono qui le occasioni per conquistare altre medaglie; infatti oggi è in programma il nuovo format della 3 km knockout femminile e maschile, che assegnerà i nuovi titoli europei. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO DI FONDO ALLE 10.00 E ALLE 15.00 L’Italia, galvanizzata dai successi delle sue pedine più importanti, proverà ad essere protagonista anche nella giornata di oggi nelle acque libere di Stari, in Croazia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei nuoto di fondo 2025 oggi in tv: orari venerdì 30 maggio, programma, streaming, italiani in gara

Europei di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “Contenta dell’oro, una gara dura”

Ginevra Taddeucci conquista l'oro agli Europei di Nuoto di Fondo a Stari Grad, dimostrando ancora una volta il suo talento in una gara intensa e challenging.

