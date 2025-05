Europei nuoto di fondo 2025 oggi in tv | orari 30 maggio programma streaming italiani in gara

Oggi gli Europei di nuoto di fondo 2025 sono sotto i riflettori! L'Italia brilla con le medaglie d'oro di Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri nella 5 km. Ma l'emozione non finisce qui: si avvicina il nuovo format della 3 km, un'opportunitĂ imperdibile per vedere i nostri atleti in azione. Segui la diretta per scoprire se il Bel Paese continuerĂ a far sognare! Gli sport acquatici sono piĂą

La seconda giornata degli Europei 2025 nuoto di fondo è stata dominata dall’Italia. Il Bel Paese conquista i suoi primi ori della rassegna, con le fantastiche prestazioni di Ginevra Taddeucci e di Gregorio Paltrinieri nella 5 km. Non finiscono qui le occasioni per conquistare altre medaglie; infatti oggi è in programma il nuovo format della 3 km knockout femminile e maschile, che assegnerĂ i nuovi titoli europei. L’Italia, galvanizzata dai successi delle sue pedine piĂą importanti, proverĂ ad essere protagonista anche nella giornata di oggi nelle acque libere di Stari, in Croazia. L’avversario piĂą temibile sembra essere l’Ungheria, che ieri ha ottenuto tre medaglie (due argenti ed un bronzo). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei nuoto di fondo 2025 oggi in tv: orari 30 maggio, programma, streaming, italiani in gara

Ginevra Taddeucci conquista l'oro agli Europei di Nuoto di Fondo a Stari Grad, dimostrando ancora una volta il suo talento in una gara intensa e challenging.

