Europei Nazionale Olimpiadi | il 2025 del softball italiano raccontato dalle protagoniste

Preparati a vivere il 2025 come mai prima d'ora! Le stelle del softball italiano, Laura Bigatton, Melany Sheldon e Alessandra Rotondo, si raccontano in un'esclusiva che mette in luce la rinascita della Nazionale femminile. Con l'arrivo di nuovi stimoli e un team tecnico rinnovato, le aspettative sono alle stelle. Scopri cosa significa per queste atlete sognare in grande mentre il softball continua a guadagnare popolaritĂ nel panorama sportivo italiano. Non perderti le loro storie!

? Interviste esclusive a Laura Bigatton, Melany Sheldon e Alessandra Rotondo, tre protagoniste della Nazionale italiana di softball, che raccontano le loro emozioni e aspettative per la stagione 2025. Le atlete azzurre si soffermano sul nuovo corso della nazionale di softball femminile, analizzando il lavoro del nuovo staff tecnico, gli obiettivi in vista dei Campionati Europei di settembre 2025, e la lunga strada verso il grande sogno: Los Angeles 2028. Tra ambizioni personali, spirito di squadra e voglia di crescita, Bigatton, Sheldon e Rotondo ci portano dentro il cuore di un gruppo che guarda al futuro con entusiasmo e determinazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei, Nazionale, Olimpiadi: il 2025 del softball italiano raccontato dalle protagoniste

Campionati Italiani di Astronomia 2025: ecco i vincitori della finale nazionale e le scuole protagoniste della XXIII edizione

Si sono conclusi l’8 maggio 2025, tra Teramo e Giulianova, i Campionati Italiani di Astronomia, giunti alla loro XXIII edizione.

Cerca Video su questo argomento: Europei Nazionale Olimpiadi 2025 Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Campionati Europei di Ginnastica Artistica 2025: ecco l’Italia che partirĂ per Lipsia; Europei di Basket 2025: il programma delle partite del girone B di Eurobasket · Pallacanestro maschile; L’Italia scalda i motori, inizia la marcia di avvicinamento all’Europeo: 28 convocati per il raduno di preparazione a Cesenatico; Olimpiadi invernali Milano-Cortina, sarĂ boom di affitti brevi: giro d’affari da 154 milioni di euro. 🔗Ne parlano su altre fonti

Gli Europei di scherma a Genova su Sky: tutti i convocati

Come scrive sport.sky.it: Ventotto azzurri all’assalto dei Campionati Europei Assoluti Genova 2025. È stata ufficializzata oggi la delegazione della scherma italiana che parteciperà, dal 14 al 19 giugno, alla kermesse continen ...

Europei 2025 Lipsia - Manila Esposito è oro nell'All-Around: l'azzurra conserva il titolo di un anno fa a Rimini. Sofia Tonelli in Top 10

Riporta eurosport.it: GINNASTICA ARTISTICA - Manila Esposito vince la medaglia d'oro nell'All Around agli Europei di Lipsia, in Germania. La 18enne napoletana si prende il gradino pi ...

Calendario Europei tuffi 2025: orari, programma, tv, streaming

Da oasport.it: Dal 22 al 28 maggio ad Antalya (Turchia) andranno in scena gli Europei 2025 di tuffi. La rassegna continentale sarà parte del percorso che poi porterà gli ...