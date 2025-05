Europei ginnastica artistica 2025 oggi | calendario 30 maggio orari tv streaming italiani in gara

Oggi, 30 maggio, Lipsia brilla di talento con la quinta giornata degli Europei di ginnastica artistica 2025! Gli atleti italiani, pronti a conquistare il podio, si sfideranno nelle epiche finali di specialità. Un'opportunità imperdibile per emozionarsi e tifare per i nostri campioni! Con la ginnastica artistica in ascesa, chi sarà il prossimo eroe del trampolino? Non perdere l'azione, sintonizzati e scopri le sorprese!

Oggi venerdì 30 maggio va in scena la quinta giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) prosegue la rassegna continentale con le finali di specialità. I migliori otto atleti sui vari attrezzi si sono qualificati per gli atti conclusivi e si daranno battaglia per le medaglie. Si incomincerà alle ore 16.00 con il corpo libero maschile e si proseguirà poi nell’ordine con volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche e corpo libero. Lorenzo Minh Casali ha siglato il miglior punteggio di qualifica al quadrato e andrà a caccia del risultato di lusso sfidando una sfilza di avversari di lusso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei ginnastica artistica 2025 oggi: calendario 30 maggio, orari, tv, streaming, italiani in gara

Europei di Ginnastica Artistica, Manila Esposito da sogno: fa oro nell’All Around Individuale

Manila Esposito, giovane talento cresciuta a Civitavecchia, conquista l'oro nell'all-around ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia.

Cerca Video su questo argomento: Europei Ginnastica Artistica 2025 Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Europei di ginnastica artistica 2025: programma, orari, convocati e dove vedere le gare; Tutto quello che c’è da sapere sugli Europei 2025 di ginnastica artistica a Lipsia; Ginnastica Artistica 2025 - Oro di Manila Esposito nella Finale All Around femminile - Video; L'Italia femminile si conferma sul trono agli Europei: oro per le Fate nel concorso generale di Lipsia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ginnastica artistica. Europei, Manila Esposito nella storia: di nuovo oro nell’all around

Come scrive msn.com: Manila Esposito conserva il titolo continentale assoluto di artistica femminile vinto lo scorso anno a Rimini, conquistando l’oro all around anche agli Europei di Lipsia in Germania. Non era mai accad ...

Europei Ginnastica: Manila Esposito oro nell'all around

Segnala ansa.it: Manila Esposito conserva il titolo continentale assoluto di ginnastica artistica femminile vinto lo scorso anno a Rimini, conquistando l'oro all around anche agli Europei di Lipsia con il totale di 54 ...

Europei di Ginnastica Artistica, Manila Esposito da sogno: fa oro nell’All Around Individuale

Scrive informazione.it: Lipsia - Manila sei divina! L'oro europeo femminile resta a casa Esposito. Tonelli, esordio da top ten!