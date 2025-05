Europei di Scherma 2025 medagliati olimpici e debuttanti in gara | 28 gli Azzurri convocati

L'attesa è palpabile! Genova 2025 si prepara a ospitare i Campionati Europei di scherma, un evento che segna l'inizio del nuovo quadriennio olimpico. Con ben 28 atleti azzurri, tra medagliati olimpici e promettenti debuttanti, l'Italia punta a brillare sulle pedane. Non perderti questa sfida: sarà un palcoscenico per scoprire nuovi talenti e assistere a duelli mozzafiato. La scherma italiana è pronta a scrivere una nuova pagina

Genova, 30 maggio 2025 – Ventotto azzurri all’assalto dei Campionati Europei Assoluti Genova 2025. È stata ufficializzata oggi la delegazione della scherma italiana che parteciperà, dal 14 al 19 giugno, alla kermesse continentale, la prima del nuovo quadriennio olimpico, sulle pedane del Padiglione Jean Nouvel per le fasi preliminari e nel nuovo palasport genovese per assalti da medaglia. I Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada, Andrea Aquili per la sciabola femminile e Andrea Terenzio per la sciabola maschile hanno optato in molti casi per la scelta di cinque elementi, con una staffetta tra le gare individuali e quelle a squadre. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Si sono appena conclusi a Yerevan, in Armenia, i Campionati Europei di karate e parakarate 2025, che si sono svolti dal 7 all'11 maggio.

