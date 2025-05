Europei di Ginnastica Artistica Casali conquista un super bronzo nel Corpo Libero

Lorenzo Minh Casali conquista un super bronzo nel Corpo Libero agli Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia! Con questo straordinario risultato, l'azzurro non solo celebra il suo tris personale, ma rappresenta anche un segnale forte della rinascita sportiva italiana. In un momento in cui il nostro paese punta a eccellere in ogni disciplina, la medaglia di Casali è un simbolo di determinazione e talento. Non perdere l'occasione di seguire le sue prossime imprese!

Lipsia, 30 maggio 2025 – Lorenzo Minh Casali fa uno splendido tris personale agli Europei di Ginnastica Artistica. L’Azzurro si prende il terzo gradino del podio nel Corpo Libero e nella gara individuale. E’ una super Italia a Lipsia che aggiunge un’altra medaglia straordinaria in competizione. Casali si mette il bronzo al collo e lo fa, aumentando il suo bottino che vede giĂ ancora un bronzo vinto con la squadra maschile e un altro terzo posto con Manila Esposito, nel mixed team. Foto FerraroFIG – Federazione Ginnastica d’ItaliaFacebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Europei di Ginnastica Artistica, Manila Esposito da sogno: fa oro nell’All Around Individuale

Manila Esposito, giovane talento cresciuta a Civitavecchia, conquista l'oro nell'all-around ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia.

