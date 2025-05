Europei canottaggio 2025 oggi | orari 30 maggio programma tv streaming italiani in gara

Oggi, 30 maggio, gli Europei di canottaggio a Plovdiv entrano nel vivo! Le semifinali promettono emozioni con quattro equipaggi italiani pronti a lottare per un posto in finale. Questo evento non solo celebra l’abilità e la determinazione degli atleti, ma si inserisce in un contesto più ampio di rinascita dello sport italiano. Non perdere la possibilità di seguire l'azione in diretta: ogni gara è un passo verso il podio!

Gli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio proseguiranno oggi, venerdì 30 maggio, a Plovdiv, in Bulgaria: nella seconda giornata di gare si disputeranno le semifinali, e le ultime quattro imbarcazioni italiane cercheranno l’accesso alle Finali A, raggiungendo le sei già qualificate ieri Saranno in acqua il due senza senior maschile di Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, il doppio senior maschile di Gabriel Soares e Niels Torre, il quattro di coppia senior maschile di Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, ed il singolo senior maschile di Davide Mumolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei canottaggio 2025 oggi: orari 30 maggio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per gli Europei: tante novità a Plovdiv

L'Italia si prepara a brillare agli Europei di canottaggio 2025 a Plovdiv, Bulgaria, con un gruppo rinnovato di 11 equipaggi, inclusi atleti nel paracanottaggio.

Canottaggio, Europei 2025: i favoriti gara per gara. Le carte da medaglia dell’Italia

Canottaggio, Europei Assoluti: sei barche azzurre in finale e quattro in semifinale

