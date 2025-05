Euro in calo scambiato a 11354 dollari

L'euro continua a perdere terreno nei mercati valutari, scendendo a 1,1354 dollari e 163,18 yen. Questo calo riflette le incertezze economiche globali e le sfide inflazionistiche che stanno mettendo alla prova le economie mondiali. È interessante notare come la volatilità dei cambi possa influenzare non solo i viaggiatori, ma anche le aziende che operano a livello internazionale, rendendo cruciale una strategia di gestione dei rischi valutari.

Euro in calo questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1354 dollari con una flessione dello 0,14% e a 163,1800 yen con una riduzione dello 0,45%.

Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro

Il prezzo del gas segna una discesa all'avvio, scendendo sotto i 36 euro al megawattora. Al mercato di Amsterdam, punto di riferimento per il settore, i contratti Ttf registrano una flessione dello 0,12%, attestandosi a 35,7 euro.

Lo riporta lasicilia.it: ROMA, 30 MAG – Euro in calo questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1354 dollari con una flessione dello 0,14% e a 163,1800 yen con una riduzione dello 0,45%.

L'euro è in calo in avvio a 1,1247 dollari

Riporta ansa.it: L'euro è in calo sul dollaro questa mattina. La moneta unica europea scambia a 1,1247 dollari, in ribasso dello 0,4%. Andamento opposto rispetto allo yen: l'euro è in rialzo dello 0,33% a quota 164. ( ...

Euro in calo in avvio, scambiato a 1,1221 dollari

Riporta ansa.it: Euro in calo questa mattina sul dollaro e in avanzamento sullo yen sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1221 dollari con una flessione dello 0,26% e a 163,9000 yen con un avan ...