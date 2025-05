Etienne-Emile Baulieu è morto il medico e ricercatore francese noto per l’invenzione della pillola abortiva Ru486

È scomparso a 98 anni Étienne-Émile Baulieu, il pioniere della Ru486, la pillola abortiva che ha rivoluzionato i diritti riproduttivi in tutto il mondo. La sua eredità non è solo scientifica, ma segna un capitolo fondamentale nella lotta per la libertà delle donne. In un contesto globale sempre più polarizzato sul tema dell'aborto, il suo lavoro rimane un faro di speranza e progresso. La sua visione continua a ispirare generazioni future.

Si è spento a 98 anni Étienne-Émile Baulieu, medico e ricercatore francese padre della pillola abortiva Ru486. Morto Etienne-Emile Baulieu, padre della pillola abortiva. Foto da Wikipedia Si è spento oggi a Parigi, all’età di 98 anni, il medico e scienziato francese Étienne-Émile Baulieu noto per l’invenzione della pillola abortiva Ru486. La notizia arriva dalla moglie Simone Harari Baulieu che l’ha confermata all’agenzia di stampa France-Presse. In un comunicato, la moglie del medico e ricercatore ha affermato, come riporta Adnkronos: “Le sue ricerche erano guidate dall’impegno verso i progressi consentiti dalla scienza, dalla sua dedizione alla libertà delle donne e dalla sua volontà di permettere a tutti di vivere meglio e più a lungo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Etienne-Emile Baulieu, è morto il medico e ricercatore francese noto per l’invenzione della pillola abortiva Ru486

