Preparati a immergerti in una dimensione sconosciuta con "Eternal - Odissea negli abissi". In arrivo il 26 giugno, questo sci-fi danese esplora il delicato equilibrio tra carriera e amore in un contesto futuristico intrigante. Il trailer esclusivo rivela un viaggio che ricorda le opere epiche di Kubrick e Tarkovsky, spingendoci a riflettere su cosa siamo disposti a sacrificare per i nostri sogni. Un'esperienza cinematografica da non perdere!

Il trailer italiano esclusivo di Eternal - Odissea negli abissi anticipa lo slinding doors al centro della storia, che vede uno scienziato coinvolto in una pericolosa missione diviso tra carriera e amore. Fantascienza filosofica alla maniera di 2001: Odissea nello spazio, Stalker e Interstellar in Eternal - Odissea negli abissi, opera seconda del regista danese Ulaa Salim in arrivo nei cinema italiani il 26 giugno con Wanted Cinema. La premessa, come mostra il trailer italiano che vi mostriamo in esclusiva, è una catastrofe imminente. L'Islanda è stata colpita da un violento terremoto che ha creato una gigantesca faglia sul fondo dell'oceano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Eternal - Odissea negli abissi: in esclusiva il trailer del sci-fi danese, al cinema dal 26 giugno

