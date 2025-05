Estrazioni del Lotto di venerdì 30 maggio | la ruota di Napoli

Venerdì 30 maggio 2025, la ruota di Napoli ha svelato i suoi numeri fortunati: 35, 90, 85, 60 e 12. Un'estrazione che riaccende la speranza di milioni di giocatori in cerca di fortuna! In un periodo in cui il gioco d'azzardo online continua a crescere, la tradizione del Lotto mantiene intatto il suo fascino. Chissà, magari il prossimo colpo di fortuna potrebbe essere dietro l'angolo! Non perdere l’occasione di

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di venerdì 30 maggio 2025: 35 - 90 - 85 - 60 - 12

Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di venerdì 16 maggio 2025

Oggi, venerdì 16 maggio 2025, è tempo di scoprire i numeri vincenti dell'estrazione del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto.

