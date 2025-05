Estradato in Italia Gustavo Nocella il boss con la passione del biliardo arrestato a Medellin

Gustavo Nocella, il boss del traffico di droga con un debole per il biliardo, è stato estradato dall Colombia in Italia. La sua cattura segna un punto cruciale nella guerra contro la criminalità organizzata, sottolineando come i confini tra mafia e narcotraffico siano sempre più labili. Un mistero avvincente che svela le connessioni internazionali dei clans. Resta da vedere quali altre sorprese ci riserverà il mondo del crimine!

Camorra a Napoli, estradato dalla Colombia il boss Gustavo Nocella: era stato arrestato lo scorso 8 ottobre

Segnala ilmattino.it: È stato riportato oggi in Italia, con un volo partito dalla Colombia e atterrato all'aeroporto di Roma - Fiumicino, Gustavo Nocella, personaggio di spicco della camorra ...

Gustavo Nocella, arrestato «il re della droga italiano»: chi è il boss napoletano che lavorava con la mafia colombiana

corriereadriatico.it scrive: Alias «Ermes», Gustavo Nocella è ritenuto dall'Interpol il principale narcotrafficante dei clan Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco di Napoli, alleato con la mafia sudamericana, soprattutto ...

Gustavo Nocella, l'arresto da film del "re italiano della droga" nell'appartamento di lusso

Riporta today.it: Fine della latitanza per Gustavo Nocella. Il boss della camorra è stato arrestato a Medellin, in Colombia, al termine di un'operazione congiunta tra la Polizia nazionale colombiana (Pnc), l'Interpol, ...