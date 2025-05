Estra prove di ripartenza David pronto agli annunci

Il presidente Joe David fa tappa in Italia il 13 giugno, pronto a svelare notizie cruciali per il futuro di Estra Pistoia. La nomina di un nuovo direttore generale rappresenta il primo passo verso una ripartenza che promette di trasformare il panorama locale. In un periodo di grande fermento per le aziende italiane, la scelta di David potrebbe essere il segnale di un rinnovato slancio e innovazione. Restate sintonizzati, il cambiamento è alle porte!

Il presidente Joe David il 13 giugno sarà di nuovo in Italia e a quanto pare il suo arrivo sarà seguito da notizie importanti, anzi fondamentali per la costruzione della Estra Pistoia che verrà. "La prossima settimana andremo ad ufficializzare e presentare il nostro nuovo direttore generale – annuncia David –. Subito dopo il mio arrivo in città, poi, saremo pronti anche per annunciare chi sarà il direttore sportivo ed il coach per il prossimo campionato di A2 202526". Tutto bello pronto e apparecchiato. Evidentemente il presidente David in America si è dato da fare sistemando le cose, rimane solo da scoprire chi saranno le persone che andranno a ricoprire questi ruoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Estra, prove di ripartenza. David pronto agli annunci

