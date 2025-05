EssilorLuxottica acquisisce Optegra ed entra nel med-tech europeo

EssilorLuxottica, gigante dell'occhialeria, non si ferma e fa il grande salto nel med tech europeo! Con l'acquisizione delle cliniche oftalmiche Optegra, il gruppo dimostra la sua ambizione di integrare salute e innovazione. In un'epoca in cui il benessere visivo è sempre più al centro delle attenzioni, questa mossa segna un punto di svolta nel settore. Scopri come questa strategia potrebbe rivoluzionare il tuo modo di vedere il mondo!

EssilorLuxottica entra nel settore della medicina, e lo fa siglando un accordo per l’acquisizione delle cliniche oftalmiche Optegra da MidEuropa, nell’ambito della strategia di espansione nel settore della tecnologia medica del gruppo franco-italiano leader nel settore dell’occhialeria, secondo quanto annunciato venerdì dalle società . L’operazione dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno, ma i dettagli finanziari dell’operazione non sono stati resi noti. Di cosa si occupa Optegra. Il gruppo Optegra offre trattamenti e procedure per la correzione della vista supportati dall’intelligenza artificiale nelle fasi pre e post-operatorie, tra cui chirurgia salvavista della cataratta, terapie per la degenerazione maculare legata all’età e per il glaucoma, sostituzione del cristallino refrattivo e chirurgia laser. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - EssilorLuxottica acquisisce Optegra ed entra nel med-tech europeo

EssilorLuxottica non si ferma: l'acquisizione di Optegra segna un passo decisivo verso l'espansione nel settore med tech.

