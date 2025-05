Esplosione nella casa cantoniera | ritardi sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa

Un'esplosione nella casa cantoniera ha scosso la circolazione ferroviaria tra Firenze e Pisa, creando disagi per i pendolari e i viaggiatori. I ritardi fino a 30 minuti hanno messo in luce un tema caldo: l'importanza della sicurezza nelle infrastrutture. Con il crescente utilizzo del treno come mezzo di trasporto sostenibile, ogni incidente rappresenta un campanello d'allarme, sottolineando la necessità di investimenti e manutenzioni adeguate. Rimani aggiornato!

Disagi questa mattina, 30 maggio, alla circolazione ferroviaria dopo un'esplosione nella notte lungo la linea tra Empoli e San Romano. I treni Alta Velocità , Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti. Nella notte, intorno all'una, i Vigili del.

Lavori sulla linea ferroviaria tra Modena a Bologna, treni cancellati e bus sostitutivi

Nei giorni 17 e 18 maggio, i lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Bologna – Piacenza comporteranno cancellazioni di treni tra Modena e Bologna.

