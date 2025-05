Esplosione in casa vicino alla ferrovia ripercussione sulla circolazione dei treni

Questa mattina, l’esplosione avvenuta vicino alla ferrovia tra Empoli e San Romano ha scosso la routine dei pendolari e dei viaggiatori. I disagi nella circolazione dei treni, con ritardi che possono arrivare fino a 30 minuti, pongono l'accento su un tema sempre attuale: la sicurezza nelle aree urbane. L'incidente ci ricorda quanto sia cruciale garantire infrastrutture sicure in un periodo di crescente mobilità. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti!

Questa mattina disagi alla circolazione ferroviaria dopo un'esplosione nella notte lungo la linea tra Empoli e San Romano. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti. Cosa è successo Nella notte, intorno alle 1, i vigili. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Esplosione in casa vicino alla ferrovia, ripercussione sulla circolazione dei treni

