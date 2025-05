Esplode una villetta a Bagnatica la vicina | “Dopo il boato non c’era più nulla ho visto il figlio uscire dalle macerie”

Un'esplosione devastante ha ridotto in macerie una villetta a Bagnatica, lasciando una famiglia e un'intera comunità nel dolore e nello shock. La testimonianza della vicina, che ha visto il giovane fuggire in stato confusionale, ci ricorda che tragedie come questa possono colpire chiunque, in qualsiasi momento. In un periodo in cui la sicurezza domestica è sempre più al centro delle preoccupazioni, è fondamentale restare vigili e consapevoli. Cosa possiamo fare per proteggerci?

Una villetta a Bagnatica (Bergamo), è stata distrutta a causa di una violenta esplosione. All'interno un'intera famiglia: papà, mamma e due figli di 16 e 17 anni. Il racconto della vicina di casa: "La prima persona che ho visto è il ragazzino nudo e pieno di sangue. Si guardava attorno, sotto choc. Era in bagno, che si vede da casa nostra. Non c’era più niente". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Esplode una villetta a Bagnatica, la vicina: “Dopo il boato non c’era più nulla, ho visto il figlio uscire dalle macerie”

Bagnatica svegliata da un boato: esplosione devasta una villetta

Un violento boato ha scosso Bagnatica alle 6.45 di questa mattina, quando un'esplosione ha devastato una villetta in via Isolabella.

Cerca Video su questo argomento: Esplode Villetta Bagnatica Vicina Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Esplosione in villa a Bagnatica vicino Bergamo, il racconto della vicina: C'era puzza di gas da un mese; Bagnatica svegliata da un boato: esplosione devasta una palazzina, due feriti gravi; Esplosione in una villetta a Bagnatica vicino Bergamo, un ferito estratto dalle macerie; Esplosione a Bagnatica: l'allarme per l'odore di gas, le case devastate, 10 abitazioni inagibili. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Esplode una villetta a bagnatica, la vicina: “Dopo il boato non c’era più nulla, ho visto il figlio uscire dalle macerie”

Come scrive fanpage.it: Marta ha 22 anni e vive insieme al fratello e alla mamma Ilenia, che lavora a Bagnatica come postina ... I pompieri hanno messo in salvo la famiglia che viveva nella villetta. La donna, che si trovava ...

L'esplosione a Bagnatica, la vicina intervenuta: «Sua moglie era sotto le macerie. Lui urlava: "Amore dove sei?"»

Riporta bergamo.corriere.it: L'uomo è stato dimesso dall'ospedale. Sabato il sopralluogo dei vigili del fuoco. Sfollate 42 persone: quattro famiglie mettono a disposizione appartamenti.

Esplode una villetta della Bergamasca per il gas, i testimoni: “La donna estratta dalle macerie chiedeva del figlio”

Da fanpage.it: L'esplosione che a mattina del 27 maggio ha sventrato un'intera palazzina da 10 appartamenti a Bagnatica (Bergamo) sarebbe stata innescata da una fuga ...