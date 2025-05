Esiste un Dio in un’altra dimensione che influenza le nostre vite scrivendo prompt La Terra è una simulazione artificiale | cos’è la Prompt theory la nuova religione che spopola online

Scopri la "Prompt Theory", la nuova religione che affascina il web! Secondo i suoi adepti, esisterebbe un Dio in un'altra dimensione, autore di prompt che guidano le nostre vite in una simulazione artificiale. Mentre l'intelligenza artificiale avanza, questa teoria invita a riflettere su cosa significhi realmente esistere. Un'idea provocatoria che sfida le tradizionali credenze. Siamo pronti a esplorare nuove dimensioni della nostra realtà?

Leone XIV è avvisato: a far le scarpe al Dio della Bibbia c’è la Prompt Theory. Anzi esisterebbe proprio un Dio che aleggia in un’alta e altra dimensione e che crea dei prompt. Benedetta Intelligenza Artificiale, insomma. Come segnala Fanpage in un lungo articolo i sostenitori della “prompt theory” credono che, come per qualunque religione creata dagli umani, esista “un potere superiore”, “una specie di Dio in grado di influenzare le vite scrivendo un semplice prompt ”. E guarda caso a sostenere questa teoria sarebbero personaggi che affollano i social ma che sono stati creati artificialmente da Veo 3, il nuovo programma di IA implementato da Google per i video. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it