Escort uccisa a Legnano | Andrea Mostoni resta in silenzio anche davanti al Gip

Un omicidio che scuote la comunità: Andrea Mostoni, 29 anni, ha scelto il silenzio anche davanti al giudice. La tragica morte di Vasilica Potincu, 35enne romena, riaccende i riflettori su un fenomeno inquietante: l’insicurezza delle lavoratrici del sesso. Un tema sempre più attuale e controverso che invita a riflettere sulla necessità di protezione e diritti per chi vive ai margini della società. Una storia che merita di essere raccontata.

Busto Arsizio, 30 maggio 2025 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Andrea Mostoni, 29 anni di Robecco sul Naviglio (Milano), tecnico manutentore fermato mercoledì 28 maggio, per l'omicidio di Vasilica Potincu, 35enne romena uccisa nella serata di sabato all’interno dell’appartamento al piano rialzato di via Stelvio 16, a Legnano, che usava per ricevere. Il 29enne, assistito dall'avvocato Emanuela Re, è comparso alle 10.30 di oggi davanti al Gip del tribunale di Busto Arsizio Anna Giorgetti per la convalida del fermo. Mostoni non ha voluto, per il momento, chiarire la propria posizione ed è rimasto in silenzio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it