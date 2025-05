Escluso dal concorso per allievi marescialli per detenzione di hashish

Un candidato escluso dal concorso per allievi marescialli della Guardia di Finanza a causa della detenzione di hashish ha sollevato un acceso dibattito sulla tolleranza zero in ambito pubblico. La decisione del TAR del Lazio mette in luce le rigide norme di selezione, riflettendo un trend sempre più stringente nei confronti di comportamenti ritenuti inadeguati. Quanto pesa il passato su un futuro professionale? Una questione che continua a far discutere.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ha respinto il ricorso presentato da un candidato escluso dal concorso per l'ammissione di 1.330 allievi marescialli al 96° corso della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per l'anno accademico 2024-2025.

