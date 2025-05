ESCLUSIVA – Napoli unica pista italiana per Kang-In Lee | c’è solo un ostacolo da superare

Il Napoli si prepara a un colpo da maestro, puntando tutto su Kang-In Lee, l'unica pista italiana per il giovane talento. Con la conferma di Antonio Conte, gli azzurri vogliono costruire una squadra competitiva e ambiziosa. Ma attenzione: resta un ostacolo da superare! In un calcio sempre più globale, sarà interessante vedere come il Napoli saprà affrontare la sfida e confermarsi tra le top del campionato. Non perdere i prossimi sviluppi!

Notizia esclusiva per quanto riguarda il calciomercato in entrata del Napoli, con gli azzurri unica candidata per aggiudicarsi Kang-In Lee Il Napoli, dopo aver annunciato la permanenza definitiva di Antonio Conte sulla panchina, è pronto a regalare al tecnico una squadra di tutto rispetto. Manna, direttore sportivo degli azzurri, lavora intensamente con gli obiettivi di mercato da far approdare in una rosa che verrà rafforzata. Durante la prossima stagione il Napoli sarà protagonista in 4 diverse competizioni, quindi serviranno gli innesti giusti per dimostrarsi all'altezza di altre big europee.

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA

Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante.

