Esami di Maturità 2025 | modelli MAD per sostituzione presidenti e commissari In aggiornamento

Esami di Maturità 2025 | modelli MAD per sostituzione presidenti e commissari

Con l'arrivo degli Esami di Maturità 2025, cresce l'attenzione su come garantire un'adeguata supervisione degli studenti. Gli Uffici Scolastici Territoriali stanno perfezionando le procedure per le MAD, domande di assunzione per sostituire presidenti e commissari assenti. In un contesto in cui la qualità dell'insegnamento è al centro del dibattito educativo, questa iniziativa potrebbe rappresentare una svolta nel garantire stabilità e competenza durante uno dei momenti più cruciali

In vista degli Esami di Maturità 2025, gli Uffici Scolastici Territoriali (UST) hanno attivato le procedure per la gestione delle sostituzioni di presidenti e commissari eventualmente assenti attraverso le MAD. Ecco gli avvisi regionali. Esami di Maturità 2025: cos'è la domanda MAD per la sostituzione di presidenti e commissari Per garantire la regolare organizzazione delle .

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura

Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

