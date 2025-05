Eroi moderni e anti-eroi coraggiosi La stagione teatrale del Festival

La nuova stagione del Ravenna Festival celebra gli eroi e gli anti-eroi, portando sul palcoscenico opere classiche come "Lisistrata" di Aristofane. Un’occasione imperdibile per immergersi in storie che risuonano con il nostro tempo, dove il coraggio si intreccia con la ribellione. L'incontro tra giovani talenti e grandi testi teatrali non è solo un'esperienza culturale, ma un forte stimolo a riflettere sul ruolo dei cittadini nella società contemporanea. Non perderti questa

Aristofane, Cervantes, Beckett, l'epica indiana: ancora una volta il teatro rappresenta un fondamentale tassello nel cartellone di Ravenna Festival. E se Marco Martinelli ha riportato sul palcoscenico, prima del teatro grande di Pompei, poi dell'Alighieri, Lisistrata, con i ragazzi delle scuole campane, nell'ambito del progetto in collaborazione con il Parco archeologico di Pompei, e il Grande Teatro di Lido Adriano si confronta con il Bhagavadg?t? (1, 2, 6, 7, 8 giugno), Marco Baliani il 16 giugno sarà al Teatro Alighieri con 'Del coraggio silenzioso'. Lo spettacolo, scritto dallo stesso Baliani, con la collaborazione alla drammaturgia di Ilenia Carrone, raccoglie cinque storie, e altrettanti monologhi, su persone che hanno compiuto atti di coraggio silenzioso appunto.

