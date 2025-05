ero abituata a duecento messaggi al giorno poi il nulla

Barbara d'Urso, icona della televisione italiana, racconta il suo drammatico cambio di vita in un'intervista profonda e commovente. Da centinaia di messaggi al giorno a un silenzio assordante: un passaggio che riflette la fragilitĂ del successo nell'era dei social media. La sua storia ci invita a riflettere su come la notorietĂ possa essere tanto effimera quanto travolgente, alimentando la nostra curiositĂ su cosa accada quando le luci si spengono.

«U na donna di 68 anni, star amatissima che da un giorno a un altro perde tutto». Così viene descritta su 7 Barbara d'Urso. La conduttrice ha rilasciato una lunga e intensa intervista al magazine del Corriere della Sera, raccontandosi tra l'infanzia segnata dalla morte della madre all' addio a Mediaset. Un addio vissuto con sofferenza. Barbara D'Urso e il dolore per l'addio a Mediaset: «Sono stata strappata dalla mia vita»