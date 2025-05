Ernia discale e disordini vertebrali se ne parla al Museo Barbella con Marco Strona

Scopri come prendersi cura della propria schiena! Martedì 3 giugno 2025, il Museo Costantino Barbella di Chieti ospiterà una conferenza con il dottor Marco Strona, esperto in ernia discale e disordini vertebrali. Un'opportunità imperdibile per capire come la salute della colonna vertebrale influisce sul nostro benessere quotidiano. Prevenire è meglio che curare: unisciti a noi per apprendere strategie pratiche e preziose!

Martedì 3 giugno 2025, alle ore 17, nella suggestiva cornice del Museo Costantino Barbella di Chieti (via Cesare de Lollis 10), si terrà una conferenza divulgativa promossa dall’Unitre di Chieti. L’incontro sarà guidato dal dottor Marco Strona, specialista in patologie della colonna vertebrale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Ernia discale e disordini vertebrali, se ne parla al Museo Barbella con Marco Strona

"Sguardi che restano": oltre un migliaio di visitatori alla mostra al museo Barbella

Si è chiusa con un successo straordinario la mostra "Sguardi che restano" al Museo Barbella di Chieti, accogliendo oltre un migliaio di visitatori, tra cui molti provenienti dalla Turchia.

Cerca Video su questo argomento: Ernia Discale Disordini Vertebrali Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Ernia discale e disordini vertebrali, se ne parla al Museo Barbella con Marco Strona

Si legge su chietitoday.it: Tema centrale dell’iniziativa sarà l’ernia discale, analizzata in un contesto più ampio che comprende i disordini vertebrali, discali, artrosici e muscolari, sempre più diffusi nella società contempor ...

Ernia del disco

Secondo pazienti.it: L’ernia del disco è si riferisce a un problema con uno dei cuscinetti (dischi) che si trovano tra le singole ossa (vertebre), che si impilano per formare la colonna vertebrale. Essa consiste ...

Ernia al disco

my-personaltrainer.it scrive: Le cause più frequenti della comparsa di un ernia al disco sono: carichi eccessivi, sollevamento dei carichi in maniera scorretta, atteggiamenti del corpo e posture errate, lesioni vertebrali, deficit ...