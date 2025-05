Erika Vanelli | Raccolta più funzionale

L’assessora all'Ambiente, Erika Vanelli, fa chiarezza sul nuovo sistema di raccolta rifiuti, rispondendo alle lamentele degli abitanti di Aiali. In un contesto in cui la sostenibilità è al centro del dibattito pubblico, il funzionamento efficace di queste iniziative è cruciale. Scoprire come le scelte locali possano influenzare il benessere ambientale e la qualità della vita è un argomento che merita attenzione!

"Sul reale funzionamento del nuovo sistema di conferimento dei rifiuti è bene fare chiarezza". E’ quanto dice l’assessora comunale all’Ambiente Erika Vanelli in merito alle proteste sollevate da alcuni residenti nella zona di Aiali. "Per le zone di campagna di Alberese, Grancia, Rispescia, Trappola, Aiali, Laghi e Sbirro – dice l’assessora – è stato attivato un servizio di raccolta domiciliare porta a porta per carta e cartone, multimateriale (imballaggi in plastica, alluminio e tetrapak) e indifferenziato, secondo preciso calendario di esposizione relativo alle zone di residenza. Vetro e organico, invece, devono continuare a essere conferiti nei cassonetti stradali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Erika Vanelli: "Raccolta più funzionale"

