Milano è in continua evoluzione, e Vigentino non fa eccezione. La trasformazione radicale del quartiere, alimentata da iniziative culturali come Fondazione Prada, è un segnale di ripresa. Ma c'è un problema: i collegamenti scarsi mettono a rischio i negozi locali, già provati dalla crisi. Come possono le amministrazioni affrontare questa sfida per garantire un futuro prospero a un'area che merita di brillare? Scoprilo!

Milano – Se c’è una caratteristica che distingue Milano dal resto d’Italia è il dinamismo. La città cambia rapidamente, si respira entusiasmo per il futuro e, prima o poi, arriva il turno di ogni quartiere. Ora sembra il momento di Vigentino. Nel 2015, l’arrivo di Fondazione Prada con le sue rassegne d’arte contemporanea, moda e architettura, ha segnato uno spartiacque per tutta la zona a sud. Oggi, quel cambiamento trova nuova linfa con il Villaggio Olimpico per Milano-Cortina 2026. Insomma, c’è un senso di attesa, di eccitazione per ciò che verrà. Anche se i problemi non mancano. Villaggio Olimpico di Porta Romana: completate le palazzine, verso il più grande studentato d'Italia I più evidenti sono l’assenza della metropolitana e la dipendenza dal tram 24, che percorre la lunghissima via Ripamonti con tempi biblici a ogni minimo intoppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Era il Vigentino, è SouPra: “Trasformazione radicale. Ma siamo mal collegati e i negozi chiudono”

