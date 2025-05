Entra nella sua casa di Monreale scavalcando la recinzione scatta la perquisizione | arrestato per spaccio

A Monreale, la lotta contro il narcotraffico si fa sempre più intensa. Un uomo è stato arrestato dopo un'intrusione nella sua casa: all'interno, cocaina e crack custoditi con un sistema di sicurezza all’avanguardia. Questo episodio non è isolato; il fenomeno dello spaccio sta emergendo anche in contesti insospettabili. Riflessione interessante: quanto siamo consapevoli del traffico di droga che ci circonda? La risposta potrebbe sorprenderci.

Un uomo di Monreale è stato arrestato per spaccio di droga. Nascondeva cocaina e crack in casa con un sofisticato sistema di sicurezza.

MONREALE (PALERMO) – I carabinieri di Monreale, hanno arrestato di un uomo di 63 anni del luogo, già noto alle forze dell'ordine, attualmente sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai

La tragica sparatoria di Monreale suscita sgomento ... Quando succedono queste cose si entra sempre in una fase di tacita attesa. Neanche un ambulante. Si sentono i ticchettii degli orologi a parete.

PALERMO – Il corpo senza vita di un commerciante di 39anni è stato trovato questa mattina nel suo appartamento, a Monreale, in provincia di Palermo. Il 118, allertato dalla moglie dell'uomo