Entra in un bar per un malore viene violentata in cantina per un’ora Arrestato un 28enne

Un incubo che si consuma nel silenzio di un bar: una donna in difficoltà si ritrova vittima di una violenza inaudita. Questo tragico episodio a Roma riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi pubblici e sul supporto alle vittime. La società è chiamata a riflettere su come proteggere chi si trova in situazioni vulnerabili. È ora di alzare la voce e chiedere un cambiamento radicale.

Roma, 30 maggio 2025 – Era entrata in un bar perché si era sentita poco bene, ma si è ritrovata a essere violentata nella cantina del locale. È accaduto ieri sera a una donna di 48 anni a Roma. I carabinieri sono intervenuti dopo una chiamata in viale Eritrea, dove era stata segnalata un'aggressione. Giunti sul posto, i militari hanno individuato la donna ferita al volto e in forte stato di agitazione. Secondo quanto raccontato era stata vittima di violenza sessuale all'interno di un esercizio commerciale, dove era entrata per un lieve malore. Qui però era stata costretta dal proprietario a seguirlo all'interno della cantina dove si sarebbe consumata la violenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Entra in un bar per un malore, viene violentata in cantina per un’ora. Arrestato un 28enne

