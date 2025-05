Entra in un bar per un malore il proprietario la porta in cantina e la violenta | la vittima riesce a fuggire dopo un' ora

Un episodio agghiacciante scuote Roma, un triste segnale di un problema più ampio legato alla violenza di genere che continua a perseguitarci. Il malore di una donna si trasforma in un incubo, ricordandoci che la sicurezza nei luoghi pubblici è una priorità da non sottovalutare. Questo caso mette in luce quanto sia fondamentale combattere la cultura dello stupro e proteggere le vittime. La società deve reagire e farsi sentire!

Un episodio di violenza si è consumato nella notte a Roma. I carabinieri della Stazione Salaria hanno arrestato un 28enne romano con le accuse di sequestro di persona e violenza sessuale ai. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Entra in un bar per un malore, il proprietario la porta in cantina e la violenta: la vittima riesce a fuggire dopo un'ora

Entra in un bar per un malore, il proprietario la porta in cantina e la violenta: la vittima riesce a fuggire dopo un'ora

