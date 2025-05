Entra in casa e si nasconde dietro la porta ladro tatuato arrestato dopo fuga dalla finestra a Bologna

Un ladro tatuato di 36 anni ha pensato di farla franca nascondendosi dietro una porta, ma i Carabinieri di Bologna non si sono lasciati ingannare. Questo episodio mette in luce un fenomeno crescente: il furto in abitazione è in aumento nelle città italiane. La sicurezza domestica diventa quindi una priorità . Ma cosa possiamo fare per proteggere meglio le nostre case? Rimanete sintonizzati per scoprire strategie e consigli essenziali!

Un 36enne è stato arrestato a Bologna per furto in abitazione. Colto sul fatto, ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai Carabinieri.

Vicenza, ruba cibo, cappelli e una bici: 34enne libico arrestato dopo una fuga tra i negozi del centro

A Vicenza, un 34enne libico è stato arrestato dopo una folle fuga tra i negozi del centro, dove ha rubato cibo, cappelli e una bicicletta.

Milano, entra in casa per rubare e uccide domestico: arrestato

Si legge su msn.com: Milano, entra in casa per rubare e uccide domestico: arrestato F1 | Leclerc: "Podio inatteso. Pensavo che avrei dovuto difendermi da chi era dietro di me" Mangiare noci ogni giorno: ecco cosa ...

Nasconde l’eroina dietro al cespuglio

Da ilrestodelcarlino.it: Lo hanno notato, nel giardino di via Galeotti, mentre nascondeva qualcosa dietro un cespuglio. Un via vai sospetto su cui i carabinieri della stazione San Ruffillo hanno deciso di fare ...