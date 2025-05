Ennesimo infortunio sul lavoro carroattrezzi lo prende in pieno e gli frattura una gamba

Un altro grave infortunio sul lavoro scuote la provincia di Frosinone, con un carroattrezzi che ha investito un 58enne, fratturandogli una gamba. Questo incidente segue a breve distanza un precedente episodio in un’azienda di Ceprano, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Mentre il mondo del lavoro si evolve, è fondamentale riflettere su come possiamo rendere i nostri ambienti più sicuri e protetti. La sicurezza non deve mai essere un’opzione!

Ancora un brutto infortunio sul lavoro in provincia di Frosinone a pochi giorni di distanza da quello avvenuto in un'azienda di Ceprano in cui un operaio era rimasto ferito a causa della rottura di un cavo. Questa mattia a Viticuso un 58enne dipendente di una ditta di soccorso stradale, mentre. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Ennesimo infortunio sul lavoro, carroattrezzi lo prende in pieno e gli frattura una gamba

Toscana, infortunio mortale sul lavoro

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato a Vernio, Prato, causando la morte di un uomo di 57 anni residente a Sesto Fiorentino.

