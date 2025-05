Enna sequestrati migliaia di prodotti non sicuri e contraffatti

La Guardia di Finanza di Enna ha messo a segno un'importante operazione, sequestrando migliaia di prodotti non sicuri e contraffatti. Questo intervento non è solo una risposta locale, ma svela un trend allarmante che coinvolge il mercato globale dei beni falsificati. Sapevi che queste merci possono mettere a rischio la tua salute? Scopri come riconoscerle e proteggerti da una trappola insidiosa!

ENNA – Nel corso del mese di maggio, i Reparti della Guardia di Finanza di Enna hanno sequestrato migliaia di articoli, perlopiù cosmetici, accessori di telefonia, oggetti di bigiotteria, giocattoli e prodotti da fumo, ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. La vendita di prodotti contraffatti, non conformi agli standard di sicurezza eo riportanti segni mendaci, sono infatti fenomeni che, puntualmente, si presentano in corrispondenza dei tradizionali mercati primaverili che si tengono nei vari comuni della provincia. Le operazioni, che rientrano nell’ambito del dispositivo di contrasto alla contraffazione ed all’abusivismo commerciale promosso dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, hanno interessato la Festa Patronale tenutasi nel Comune di Aidone, ove i militari della Tenenza di Piazza Armerina hanno sequestrato migliaia di prodotti da fumo (cartine e filtri) destinati alla vendita senza la prescritta autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e pertanto rischiosi per i consumatori in quanto merce non controllata e potenzialmente pericolosa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Enna, sequestrati migliaia di prodotti non sicuri e contraffatti

