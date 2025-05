Ena accelera piano di crescita versato l’aumento di capitale riservato

Ena, protagonista nell’amministrazione condominiale e pioniera su Euronext Growth Milan, sta accelerando il suo piano di crescita con l’aumento di capitale riservato. L’ingresso di nuovi partner strategici come Sinergie e Ram sottolinea un trend crescente nel settore: la fusione tra innovazione e solidità finanziaria. Questo sviluppo non solo rafforza la posizione di Ena, ma segna un passo importante verso un’industria sempre più competitiva e dinamica. Non perdere di vista questa evoluzione!

(Adnkronos) – Ena, leader italiano nell'amministrazione condominiale e prima società del settore quotata su Euronext Growth Milan, comunica l'avvenuto versamento della prima tranche dell'aumento di capitale riservato, deliberato lo scorso 30 aprile. Hanno ufficializzato il proprio ingresso nel capitale due nuovi partner industriali, Sinergie e Ram, attivi rispettivamente nei settori energia e immobiliare, affiancati dal

