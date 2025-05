Empoli notte di paura | esplosione in una casa vicino ai binari

Una notte di paura ha colpito Empoli, dove un'esplosione ha devastato una casa vicino ai binari. L'allerta è scattata per una fuga di gas, un evento che ricorda l'importanza della sicurezza domestica in un'epoca in cui le famiglie si rifugiano sempre più in spazi privati. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, ma il crollo parziale della struttura solleva interrogativi sulla vulnerabilità delle abitazioni. Resta alta l'attenzione sulla prevenzione.

Empoli, 30 maggio 2025 – Una forte esplosione ha squarciato il silenzio della notte in via Livornese, nel comune di Empoli, intorno alle 1 di notte. L'allarme è scattato per una probabile fuga di gas che ha provocato il crollo parziale di una casa cantoniera a due piani, situata nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria Firenze-Pisa. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale del distaccamento di Empoli, con una squadra specializzata. I soccorritori hanno messo in sicurezza l'area, effettuato il controllo dell'edificio e verificato l'eventuale presenza di persone all'interno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, notte di paura: esplosione in una casa vicino ai binari

