Emanuele Molaro | match annullato al Pala Atlantico Ferrara Boxe brilla comunque

Il match di Emanuele Molaro al Pala Atlantico è saltato, ma la sua carriera nel mondo della boxe continua a brillare. In un contesto in cui il pugilato italiano sta vivendo una rinascita, l'assenza sul ring non ferma la corsa di questo giovane talento. La curiosità resta alta: come reagirà Molaro a questa battuta d'arresto? Il pubblico aspetta con ansia la sua prossima mossa!

È saltato a sorpresa il secondo match da professionista di Emanuele Molaro, per il quale si profilava una serata emozionante sul ring del Pala Atlantico di Roma nel sottoclou del titolo Ebu Silver Superleggeri tra Charly Metonyekpon e Armando Casamonica. Peccato che il suo avversario, il padrone di casa Roberto Pannella, abbia dato improvvisamente forfait rovinando i piani del superleggero di Ferrara Boxe che quindi dovrà rimandare il proprio rientro. Il maestro Croce può però consolarsi coi propri dilettanti, molto brillanti nell’ultima riunione. A partire da Emma Baruchello (65 kg), convocata in Nazionale italiana femminile Under 19 per uno stage e un torneo in Polonia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Emanuele Molaro: match annullato al Pala Atlantico, Ferrara Boxe brilla comunque

Emanuele Molaro sfida Roberto Pannella al Pala Atlantico di Roma

Emanuele Molaro torna in campo per la sua seconda sfida professionistica, affrontando Roberto Pannella al Pala Atlantico di Roma.

Cerca Video su questo argomento: Emanuele Molaro Match Annullato Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Emanuele Molaro: match annullato al Pala Atlantico, Ferrara Boxe brilla comunque. 🔗Ne parlano su altre fonti

Emanuele Molaro: match annullato al Pala Atlantico, Ferrara Boxe brilla comunque

Come scrive msn.com: Il match di Emanuele Molaro al Pala Atlantico è saltato, ma Ferrara Boxe si distingue con ottime prestazioni dei suoi atleti.

Emanuele Molaro sfida Roberto Pannella al Pala Atlantico di Roma

Scrive ilrestodelcarlino.it: Secondo match da professionista per Emanuele Molaro, che poco più di un mese fa al palasport di Ferrara ha debuttato col botto superando ai punti Giovanni Soriato al termine di un incontro spettacolar ...