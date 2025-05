Emanuele Levi nominato amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture Capital Sgr

Emanuele Levi, con una carriera brillante nel settore del venture capital, è stato nominato amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture Capital Sgr. Questa scelta segna un passo decisivo nel supporto all'innovazione italiana, in un momento cruciale per lo sviluppo delle startup. Con la sua esperienza, Levi avrà l'opportunità di plasmare il futuro dell'ecosistema imprenditoriale del nostro paese. Un cambio al vertice che potrebbe ridefinire le regole del gioco!

Il Consiglio di amministrazione di Cdp Venture Capital Sgr Spa. comunica di aver nominato “per cooptazione Emanuele Levi, al quale sono state conferite le deleghe di amministratore delegato e direttore generale della Società a far data dal 30 maggio, a seguito delle sue dimissioni da general oartner di 360 Capital presentate in data 30 maggio. A Emanuele Levi sono affidati, in linea con l’assetto precedente, tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria della Società”. Dopo la laurea in Economia aziendale a Torino e un programma in Corporate Finance alla London Business School, Levi ha iniziato la sua carriera nel 1993 nel Gruppo Credito Italiano a Londra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it