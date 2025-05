Elon Musk strafatto durante la campagna di Trump? La bomba del Nyt | Mix con 20 sostanze | così era iperattivo agli eventi

Elon Musk, il genio dietro Tesla e SpaceX, sarebbe stato "iperattivo" durante la campagna di Trump grazie a un mix di 20 sostanze. Il New York Times svela un lato inedito del magnate, che si sarebbe immerso nel mondo delle droghe psichedeliche per affrontare il carico di eventi. Un caso che riaccende il dibattito su come l'uso di sostanze influenzi le menti più brillanti e la politica moderna. Scopri cosa ne pensano gli esperti!

Elon Musk sarebbe stato strafatto di droghe psichedeliche durante la campagna elettorale che ha portato alla vittoria di Donald Trump. Secondo quanto rivela il New York Times, Musk avrebbe intensificato il consumo di stupefacenti in coincidenza con il periodo di impegno più intenso a sostegno di Trump. La notizia che Musk facesse abbondante uso di droghe psichedeliche era già nota e rilanciata in passato da indiscrezioni pubblicare dai media americani, che avevano dato voce a fonti interne a SpaceX e Tesla. La rivelazione di New York Times arriva poco prima dalla conferenza stampa in cui Trump dovrebbe essere affiancato proprio da Musk, per il suo addio a capo del Doge, il dipartimento creato per tagliare la spesa pubblica americana. 🔗 Leggi su Open.online