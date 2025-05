Elon Musk sotto effetto di droghe durante la campagna elettorale di Trump | lo rivela il New York Times

Elon Musk, il genio dietro Tesla e SpaceX, avrebbe fatto uso di sostanze psichedeliche durante la campagna di Trump, secondo un'inchiesta del New York Times. Questa rivelazione svela un lato inaspettato del magnate, mettendo in luce quanto le pressioni del potere possano influenzare anche le menti piĂą brillanti. In un'epoca in cui il confine tra innovazione e follia si fa sempre piĂą labile, cosa ne penseranno i suoi sostenitori?

Secondo un'inchiesta del New York Times, Elon Musk avrebbe fatto uso intensivo di sostanze psichedeliche durante la campagna elettorale che portò Donald Trump alla Casa Bianca. La rivelazione arriva poco prima di una conferenza stampa congiunta tra i due. 🔗 Leggi su Fanpage.it

