Elon Musk rivela quando lancerà la sua missione su Marte | Starship in viaggio entro il 2026

Elon Musk ha annunciato che la sua audace missione su Marte è programmata per il 2026! L’astronave Starship, dotata di robot umanoidi, rappresenta un passo epocale verso l'esplorazione interplanetaria. Questo lancio non è solo un sogno, ma un segnale di come la tecnologia sta cambiando le nostre vite. Prepariamoci a vivere un'era spaziale che potrebbe ridefinire il nostro posto nell'universo!

L'astronave Starship di SpaceX con equipaggio di robot umanoidi verrà lanciata verso Marte entro la fine del prossimo anno: lo ha annunciato il miliardario americano in un video su X.com, spiegando che il rispetto dei tempi dipenderà dai risultati dei futuri test di volo.

Starship SpaceX, fallito anche il test numero 9: il sogno di Musk è durato tre quarti d'ora. Marte può attendere

Il sogno di Elon Musk di colonizzare Marte ha subito un nuovo duro colpo con il fallimento del test numero 9 di Starship SpaceX.