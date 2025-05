Elon Musk perché aveva anche un occhio nero per l’addio alla Casa Bianca | la sua versione

Elon Musk ha lasciato la Casa Bianca con un occhio nero che ha suscitato curiosità e speculazioni. Ma dietro questo livido si nasconde un simbolo del tumultuoso rapporto tra innovazione e politica. In un'epoca in cui i leader tecnologici sfidano le convenzioni, ogni dettaglio diventa parte di una narrazione più ampia. Cosa rappresenta realmente questo segno? Una battaglia fra potere e progresso o solo un incidente di percorso? La storia continua.

C’era qualcosa di strano sull’occhio destro di Elon Musk, mentre Donald Trump lo congedava dalla guida del Doge seduto alla sua scrivania nello studio Ovale della Casa Bianca. Lo hanno notato i fotografi, che hanno puntato gli obiettivi su quello strano livido sulla faccia del miliardario. Così come i giornalisti che, dopo aver incassato il suo silenzio sull’abuso di droghe psichedeliche durante la campagna elettorale di Trump, almeno su questo sono riusciti a ottenere una risposta. Il cappellino e la t-shirt in stile «Padrino»: perché aveva l’occhio nero. Elon Musk si è presentato alla Casa Bianca con un berretto in testa con la scritta Doge. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Elon Musk, perché aveva anche un occhio nero per l’addio alla Casa Bianca: la sua versione

msn.com scrive: La spiegazione del miliardario sul livido vicino all'occhio destro. Il look dark adolescenziale nello studio Ovale per l'ultimo giorno alla guida del Doge. Che cosa ha risposto sull'abuso delle droghe ...

Lo riporta ansa.it: La luna di miele tra Donald Trump ed Elon Musk finisce con l'uscita del miliardario dal Doge, che il presidente aveva creato ad hoc per il suo first buddy, ma non poteva mancare l'ultima apparizione d ...

Secondo it.investing.com: Investing.com -- Elon Musk, CEO di Tesla (NASDAQ: TSLA ), ha rivelato durante un evento alla Casa Bianca venerdì che il livido al suo occhio destro è stato il risultato di un gioco movimentato con il ...