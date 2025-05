Elon Musk ha assunto ecstasy ketamina e funghi allucinogeni durante la campagna di Donald Trump Ben oltre l' uso occasionale

Elon Musk, tra droghe e drammi familiari. Il New York Times indaga sul privato dei mesi passati dal magnate accanto a Donald Trump. Ecstasy, funghi psichedelici e soprattutto ketamina,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Elon Musk ha assunto ecstasy, ketamina e funghi allucinogeni durante la campagna di Donald Trump. Ben oltre l'uso occasionale»

Sam Altman tende la mano a Elon Musk: pace tra i due?

Sam Altman tende la mano a Elon Musk in un gesto di riconciliazione. Dopo un periodo di tensioni, l'amministratore delegato di OpenAI invita Musk a riaprire un dialogo e a esplorare potenziali collaborazioni nel campo dell'intelligenza artificiale.

