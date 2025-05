Elon Musk ha annunciato che invierà una Starship senza equipaggio su Marte entro il 2026

Elon Musk ha rivelato un piano audace: una Starship senza equipaggio su Marte entro il 2026. Questo traguardo non è solo ambizioso, ma coincide con un evento straordinario, un allineamento planetario che rende il viaggio più rapido e conveniente. Un passo fondamentale verso l'esplorazione spaziale che potrebbe cambiare per sempre la nostra visione dell'universo. La corsa a Marte è ufficialmente iniziata! Sarà davvero il nostro prossimo orizzonte?

La fine del 2026 coincide con una breve finestra temporale che si verifica una volta ogni 2 anni, quando Marte e la Terra si allineano attorno al Sole rendendo il viaggio tra i due pianeti più breve. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Elon Musk ha annunciato che invierà una Starship senza equipaggio su Marte entro il 2026

Cerca Video su questo argomento: Elon Musk Ha Annunciato Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Elon Musk ha già chiuso con la politica?; Che fine ha fatto Elon Musk?; Elon Musk dice addio al Doge: lascia l’amministrazione Trump e torna a concentrarsi su Tesla; Who let the Doge out | Elon Musk ha lasciato il suo incarico nel governo Trump. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

X Money si avvicina: Elon Musk annuncia la beta della piattaforma per gestire il denaro

Da tecnoandroid.it: Elon Musk ha annunciato un nuovo passo per la sua piattaforma digitale che stravolgerà l'uso di X: X Money. Con un post pubblicato proprio sul suo profilo, i ...

Elon Musk: Starship punta a Marte nel 2026, 50% di probabilità per il primo volo

ilmetropolitano.it scrive: Elon Musk ha annunciato la sua previsione per il primo viaggio senza equipaggio della Starship verso Marte: la fine del 2026.

Perché Elon Musk ha lasciato la Casa Bianca, le vere ragioni della rottura con Trump

Si legge su money.it: Elon Musk lascia l'amministrazione Trump: ecco le vere ragioni dietro l'addio al Doge, tra critiche alla legge di bilancio e interessi economici messi a rischio.