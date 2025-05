Elon Musk e la ketamina l’inchiesta shock del New York Times

...è al centro di un acceso dibattito sulla salute mentale e sull'uso di sostanze psicotrope nella cultura tech. La storia di Musk non è solo quella di un imprenditore visionario, ma anche un campanello d'allarme sui pericoli del successo estremo. Con la crescente pressione per innovare, quale prezzo paghiamo per la genialità? Scoprire cosa c'è dietro il genio potrebbe rivelarsi una lezione fondamentale per tutti noi.

Una scatola piena di pillole, uso eccessivo di ketamina con effetti documentati sulla salute e il sospetto consumo di ecstasy e funghi allucinogeni. È questo il ritratto che il New York Times traccia di Elon Musk in una lunga inchiesta che sta sollevando forti polemiche negli Stati Uniti. Le rivelazioni arrivano in un momento in cui il miliardario appare accanto a Donald Trump in occasioni ufficiali, alimentando un intreccio tra vicende personali e esposizione politica. Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense, Musk avrebbe viaggiato con una scatola contenente una ventina di pillole, utilizzate in modo non sempre compatibile con un uso medico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elon Musk e la ketamina, l’inchiesta shock del New York Times

