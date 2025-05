Elodie | Ecco perché ho lasciato la scuola un mese prima della maturità

Elodie, icona della musica italiana, rivela un aspetto inedito della sua vita: ha abbandonato la scuola un mese prima della maturità. La paura di non essere accettata l'ha portata a prendere una decisione radicale, che mette in luce le fragilità adolescenziali comuni a molti giovani oggi. Il suo racconto invita a riflettere su come le insicurezze possano influenzare scelte fondamentali: chi di noi non si è sentito fuori posto almeno una volta?

La cantante è tornata a raccontare quella decisione presa alla fine del liceo pedagogico: «Non sono arrivata al diploma per paura di non essere accettata e di non sentirmi all’altezza». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Elodie: «Ecco perché ho lasciato la scuola un mese prima della maturità»

Elodie: ‘Vorrei essere un’intellettuale, ma ho lasciato il liceo per paura’

Elodie, tra talento musicale e desiderio di intellettualità, torna a parlare della sua crescita. In occasione della promozione del suo nuovo film a Cannes, riflette sul rapporto con la scuola, la paura che l’ha spinta a lasciarla e la passione per la filosofia.

Elodie: «Ho lasciato la scuola a un mese dalla maturità. Quell'esame non ha senso e mi metteva ansia»

Riporta msn.com: Mentre migliaia di giovani italiani si preparano ad affrontare la maturità, c'è Elodie che racconta il suo rapporto burrascoso ...

La rivelazione di Elodie: «Perché ho lasciato la scuola un mese prima della Maturità. L’esame di Stato? Non ha senso» – Il video

Secondo msn.com: Il ricordo dell'artista di quando era alle superiori: «Mi sentivo ribelle, non volevo essere giudicata» L'articolo La rivelazione di Elodie: «Perché ho lasciato la scuola un mese prima della Maturità.

Elodie contro la Maturità: "Non ha senso. Se non sono mai stata bocciata perché fare un esame finale?"

skuola.net scrive: La cantante torna sulla sua scelta di lasciare la scuola prima dell'esame. Tra ansia, giudizi e un sistema da rivedere, la sua storia fa discutere studenti e docenti ...