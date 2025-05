Elkann ha licenziato Giuntoli al termine di un colloquio piuttosto teso Gazzetta

In un clima di incertezze e aspettative, John Elkann ha deciso di prendere una posizione netta: il licenziamento di Cristiano Giuntoli segna una svolta in casa Juventus. Dopo un colloquio teso, la società bianconera si prepara a un cambiamento radicale, riflettendo un trend più ampio nel calcio, dove le scelte strategiche diventano sempre più decisive. Come reagirà la tifoseria? La risposta potrebbe delineare il futuro della Vecchia Signora.

La Gazzetta dello Sport racconta scrive del licenziamento di Cristiano Giuntoli che probabilmente già oggi sarà congedato ufficialmente dalla Juventus. Lui assieme ai suoi due collaboratori: Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli. Scrive la Gazzetta con Filippo Cornacchia: John Elkann cambia tutto e azzera subito la dirigenza. L’era di Cristiano Giuntoli alla Juventus finisce in meno di due anni. Il colloquio tra Elkann e Giuntoli. La Gazzetta spiega che Non è bastata la qualificazione Champions conquistata all’ultima giornata a salvare un progetto sportivo traballante da diversi mesi e per motivi differenti: dagli oltre 200 milioni spesi sul mercato alla svendita di alcuni giovani (Huijsen su tutti) fino alle precoci – e brucianti – eliminazioni dall’Europa che conta contro il Psv e dalla Coppa Italia contro le riserve dell’Empoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Elkann ha licenziato Giuntoli al termine di un colloquio piuttosto teso (Gazzetta)

Giuntoli, la sua posizione alla Juventus resta traballante: Elkann sta riflettendo su di lui (Gazzetta)

La posizione di Cristiano Giuntoli alla Juventus è sempre più incerta, con John Elkann che sta ponderando il suo futuro nel club.

