Elkann azzera tutto | via Giuntoli scelti gli uomini che saranno i protagonisti del nuovo corso Tutte le mosse

John Elkann azzera e riparte: la Juventus si prepara a una nuova era! Con l’uscita di Giuntoli, il presidente ha scelto figure strategiche per guidare il club verso un rilancio ambizioso. In un momento in cui il calcio italiano cerca di rinnovarsi, le scelte della dirigenza bianconera potrebbero segnare un trend decisivo. Riuscirà la Vecchia Signora a tornare protagonista? Scopri tutte le mosse nel nostro approfondimento!

per ricostruire la dirigenza bianconera. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro della Juventus e sue quelle che sono state e saranno le scelte di John Elkann per quanto riguarda i protagonisti del nuovo corso. In attesa che il puzzle si completi questo nuovo capitolo sarà affidato a Chiellini e Comolli. Saranno loro due le principali figure di calcio che si interfacceranno con l’ad Scanavino, out invece Giuntoli (l’ufficialità dell’addio dell’ex Napoli potrebbe arrivare già nelle prossime ore). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Elkann azzera tutto: via Giuntoli, scelti gli uomini che saranno i protagonisti del nuovo corso. Tutte le mosse

Cerca Video su questo argomento: Elkann Azzera Tutto Via Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Elkann azzera tutto: via Giuntoli, scelti gli uomini; Elkann-Giuntoli, confronto teso: via il dt, Comolli e Chiellini alla guida della nuova Juve; Elkann ha licenziato Giuntoli al termine di un colloquio piuttosto teso (Gazzetta); Juventus, rivoluzione firmata Elkann: via Giuntoli, arriva la nuova era Chiellini-Comolli. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elkann-Giuntoli, confronto teso: via il dt, Comolli e Chiellini alla guida della nuova Juve

Si legge su informazione.it: John Elkann cambia tutto e azzera subito la dirigenza. L’era di Cristiano Giuntoli alla Juventus finisce in meno di due anni. Ormai pausa fa rima con ribaltone alla Continassa. A fine marzo la sosta p ...

ELKANN, MUOVITI TU!

tuttojuve.com scrive: Juventus, ora serve un segnale forte dalla proprietà: John Elkann deve esporsi In un momento in cui John Elkann è impegnato su diversi fronti – dalla guida di Stellantis ...

Juventus, Elkann e il significato della visita a Motta e Giuntoli: in cinque mosse spazzata via l'era Agnelli-Allegri

Segnala msn.com: Con la mossa di oggi, Elkann chiude il cerchio e dà il via al futuro: in cinque mosse ha consegnato alla storia la Juve di Agnelli, e ha costruito la sua. LE CINQUE MOSSE DI ELKANN PER COSTRUIRE ...