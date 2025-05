Elisa Spadavecchia uccisa dalla ruspa in spiaggia l' autista | Ero autorizzato a fare quel lavoro

Tragedia in spiaggia: Elisa Spadavecchia, una turista vicentina, è stata travolta da una ruspa a Pinarella di Cervia. L’autista, Lerry Gnoli, sostiene di essere autorizzato, ma la situazione riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di vacanza. In un periodo in cui il turismo è in ripresa dopo anni difficili, la protezione dei bagnanti deve diventare una priorità. Una riflessione necessaria su come garantire un’estate sicura per tutti.

Lerry Gnoli, indagato per aver travolto con il suo mezzo la turista vicentina a Pinarella di Cervia, è stato interrogato per quattro ore in procura a Ravenna. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Elisa Spadavecchia uccisa dalla ruspa in spiaggia, l'autista: “Ero autorizzato a fare quel lavoro”

Elisa Spadavecchia, travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia mentre prendeva il sole. Il sindaco: «Lavori abusivi non autorizzati»

Elisa Spadavecchia, travolta e uccisa da una ruspa mentre prendeva il sole a Pinarella di Cervia, ha scosso la comunità.

Cerca Video su questo argomento: Elisa Spadavecchia Uccisa Ruspa Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Elisa Spadavecchia uccisa dalla ruspa in spiaggia: Lerry Gnoli aveva la patente ritirata da 3 anni e un precedente per omicidio stradale; Pinarella di Cervia, Elisa Spadavecchia uccisa da una ruspa in spiaggia: «Ecco chi c'era alla guida, è distrutto e non capisce cosa è successo»; Cervia, uccisa da una ruspa in spiaggia: chi era Elisa Spadavecchia; Uccisa dalla ruspa in spiaggia, niente autopsia. L'autista: Non mi capacito di cosa possa essere successo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Elisa Spadavecchia uccisa da una ruspa in spiaggia, l'investitore Lerry Gnoli: «Nessun ingaggio in nero, potevo svolgere quel lavoro e l'ho fatto»

Riporta msn.com: VICENZA - Ha spiegato di essersi sentito autorizzato a fare quei lavori in spiaggia. E, abilitazioni alla mano, di potere guidare quel tipo di mezzo sebbene con patente revocata. Per quasi ...

Elisa Spadavecchia uccisa dalla ruspa in spiaggia, l'autista: “Ero autorizzato a fare quel lavoro”

Secondo bologna.repubblica.it: Lerry Gnoli, indagato per aver travolto con il suo mezzo la turista vicentina a Pinarella di Cervia, è stato interrogato per quattro ore in procura a Ravenna ...

A Creazzo i funerali di Elisa Spadavecchia, uccisa in spiaggia da una ruspa al lavoro

rainews.it scrive: Bandiere a mezz'asta per il rito funebre. Presente una delegazione del Comune di Cervia dove è avvenuto l'incidente. La famiglia rifiuta la lettera di scuse dell'unico indagato ...