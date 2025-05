Elezioni presidenziali Polonia seggi a Palazzo di Città per il ballottaggio

Domenica 1º giugno, Palazzo di Città si trasforma in un importante punto di riferimento per i cittadini polacchi, pronti a votare nel cruciale ballottaggio presidenziale. Un'iniziativa che segna non solo la partecipazione democratica ma anche un trend crescente di coinvolgimento civico. Un aspetto interessante? L’accessibilità dei seggi in luoghi simbolici evidenzia l'importanza del voto come strumento di cambiamento. Fai sentire la tua voce!

Nella giornata di domenica 1º giugno l'amministrazione comunale metterà a disposizione dei cittadini polacchi residenti sul territorio gli spazi dell'Urp a piano terra di Palazzo di Città, per consentire loro di esprimere il proprio voto in occasione del turno di ballottaggio per le Elezioni.

