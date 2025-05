Elezioni comunali a Rotondi Nello Mainolfi | Congratulazioni al sindaco Finelli e al consigliere Esposito

Le elezioni comunali a Rotondi segnano un cambiamento significativo nel panorama politico locale. Congratulazioni al sindaco Finelli e al consigliere Esposito, una figura storica della destra rotondedese, ora al servizio della comunità. La sua elezione rappresenta un segnale forte: l’impegno civico sta tornando in primo piano. In un'epoca in cui la partecipazione politica è essenziale, Bartolomeo Esposito si propone come punto di riferimento per il futuro del paese. Un nuovo inizio per Rotondi!

Plaudo alla elezione a consigliere comunale di Rotondi dello storico rappresentante nella destra rotondedese Esposito Bartolomeo. Bartolomeo Esposito, eletto in maggioranza con il Sindaco Finelli, al quale vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, è da sempre impegnato per la comunità.

Elezioni comunali 2025 a Rotondi: Francesco Mainolfi sindaco, le liste e le preferenze

Francesco Mainolfi è il nuovo sindaco di Rotondi. Con 499 preferenze, ha superato di stretta misura lo sfidante Sergio Finelli, fermo a 485 voti. Solo 14 voti hanno separato i due candidati.

I risultati definitivi per le elezioni comunali del 2025 nel Comune ... con il supporto di Mpr Movimento Per Rotondi. Segue Francesco Mainolfi, che ha raccolto il 49,24% dei voti, con l'appoggio ...

